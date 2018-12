Musica in Ospedale, al Santa Maria Nuova concerto per i ricoverati

E’ in programma per sabato 15 dicembre il prossimo concerto del progetto “Musica in Ospedale nella Città Metropolitana”. L’appuntamento è alle ore 15.30, presso l’antico ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze.

La tappa rientra fra gli eventi interamente curati dall’associazione A.Gi.Mus. - Sede Firenze, che dal 1999 si fa promotrice di far entrare la musica nelle corsie ospedaliere per allietare la permanenza dei ricoverati. Fondamentale anche quest’anno, al fine di rendere possibile il palinsesto di rappresentazioni, è stato il contributo della Città Metropolitana di Firenze e la collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro.

Nella stessa giornata, a cura della Fondazione Santa Maria Nuova onlus, si terrà l'evento Natale al museo - http://fondazionesantamarianuova.it/contents /natale-al-museo-2018

Mentre Lunedì 17 dicembre, dalle ore 10.00, saranno eseguiti alcuni passaggi musicali nelle sale d'attesa e nei reparti, a cura dell'associazione culturale Cori Ensemble. Un gradito rendez vous ormai fisso grazie alla disponibilità dei componenti i cori e della direttrice Fiorella Buono, che da anni offrono all'ospedale Santa Maria Nuova gli auguri di Natale in musica.

Fonte: Asl Toscana Centro

Tutte le notizie di Firenze