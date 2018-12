Parco di Serravalle, 300 mq per bambini: 88mila euro per l'area ludica

Un grande spazio per giocare al Parco di Serravalle, un’area ludica accessibile a tutte le abilità che si va ad aggiungere agli altri luoghi in cui sono state installate attrezzature dedicate ai bambini.

Dopo l’intervento del novembre 2017, con la rimozione di vecchi giochi in legno nei pressi del lago del parco urbano, e l’installazione del primo gioco inclusivo in un’area verde pubblica del territorio del Comune di Empoli, adesso l’amministrazione comunale ‘raddoppia’.

Con un investimento di 88.000 euro è previsto nella primavera 2019 l’installazione di un parco giochi inclusivo, su una superficie di circa 300 metri quadrati, dedicato alle bambine e ai bambini in fascia di età compresa tra i 2 ed i 10 anni.

Lo spazio in cui saranno ubicati i nuovi giochini vede già la presenza di altre attrezzature ed è adiacente al laghetto, circondata dalla vegetazione.

Prosegue dunque l’impegno dell’amministrazione comunale nel rendere ancora più attrattivo il più grande urbano del territorio comunale, uno dei più grandi della Toscana. E ancora una volta sono stati scelti giochi inclusivi, accessibili a tutte le abilità. Dal momento dell’inizio dei lavori, previsto fra la fine dell’inverno e la primavera sarà necessario poco meno di un mese per la realizzazione.

L’obbiettivo del progetto è quello di favorire maggiori livelli funzionali, permettendo così di incrementare la mobilità dei ragazzi, la stimolazione multisensoriale e le abilità cognitive all’interno dell’area in oggetto.

Il concetto di area giochi “accessibile”, molto spesso associato alla convinzione che debba essere un’area utilizzata unicamente da bambini con difficoltà motorie, in realtà è estremamente errato, l’area giochi accessibile, deve poter essere utilizzata indifferentemente sia da un utenza normodotata che con diversa abilità.

Le attrezzature individuate, consentiranno la fruizione, utilizzazione e partecipazione ludica attiva sia di persone con disabilità che normodotate.

Il concetto di partecipazione, integrazione, inclusione, incentivazione e sviluppo delle abilità sociali, resta l’obbiettivo prioritario della nuova area.

Ecco le strutture che saranno montate:

un grande gioco combinato ed accessibile, composto da due torrette con copertura, due scivoli di cui uno di larghezza doppia rispetto a quelli tradizionali, un ponte rigido di collegamento tra le due torrette, una grande rampa e profondi gradini di accesso, un tavolo da picnic con sedute posto sotto ad una delle due torrette, una scala in acciaio per l’accesso ad una torretta;

un’altalena con un seggiolino a tavoletta ed un seggiolino avvolgente a forma di orsetto;

un’altalena a cestone che può ospitare fino a dieci bambini contemporaneamente;

un gioco a molla accessibile a figura doppia con schienale a forma di chiocciola;

un gioco a molla accessibile a figura doppia con schienale a forma di automobile;

un gioco a molla molto spazioso che può ospitare fino a 7/8 bambini contemporaneamente, a figura doppia a forma di delfino, ancorato su quattro molloni;

una giostra ruotante di forma circolare, accessibile, del diametro di cm. 150;

una giostra ruotante di forma circolare del diametro pari a cm. 270, progettata per ospitare due utenti su sedia a rotelle oltre ad altri accompagnatori.

Sarà montata una pavimentazione antitrauma in conformità alle nuove normative, una superficie drenante ed antiscivolo negli spessori e nelle colorazioni definite dal progetto ed in funzione delle altezze di caduta delle strutture.

Brenda Barnini: "Empoli cresce, migliora e si avvicina sempre più alle grandi città moderne"

Il sindaco del Comune di Empoli Brenda Barnini commenta gli ultimi provvedimenti della propria amministrazione comunale relativi all’installazione di nuove attrezzature ludiche per bambini nei parchi pubblici e all’offerta di servizi innovativi ai cittadini, come la possibilità di ricaricare veicoli a propulsione elettrica, attiva nelle prime settimane del 2019.

«Ogni giorno è un giorno buono per cambiare la nostra città e migliorarla partendo dalle esigenze dei cittadini e da una visione che guarda al futuro. Rispetto per l'ambiente e centralità dei diritti dei bambini sono i due pilastri delle nostre scelte – spiega Brenda Barnini –. Ecco perché l'ampliamento della zona gioco del parco di Serravalle con un'area destinata davvero a tutti è per noi un passo in avanti importante nell'idea di città che stiamo costruendo. E lo stesso vale per l'arrivo delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, un passo in avanti importante sia promuovere una mobilità a emissioni zero sia per realizzare una città intelligente. Insieme al nuovo sistema di gestione dei parcheggi, all'illuminazione a led che arriverà nel 2019 e alla wifi libera per la quale abbiamo ricevuto un finanziamento europeo sono tutti pezzi di un puzzle che porta sempre di più Empoli a livello delle grandi città più moderne».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

