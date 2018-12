Presepi protagonisti a palazzo del Pegaso, le opere del centro diurno Cui

Presepi artigianali, protagonisti a palazzo del Pegaso (via Cavour 4). Sabato 15 dicembre alle 11 nell’Aula consiliare si inaugura la mostra “Natale tutti insieme, tutti diversi”. Si tratta di cinque presepi che sono stati realizzati dai ragazzi del centro diurno per disabili CUI (Cooperativa Unitaria Invalidi) di Prato, in materiali diversi: stoffa, juta, con il punto a croce, in legno e di carta.

Questa attività è iniziata da oltre 15 anni ed ha coinvolto tutti gli utenti del centro, che lavorano alla progettazione e alla realizzazione utilizzando, a seconda della tipologia scelta, ogni tipo di materiale. In questo modo, attraverso il lavoro, si esalta il patrimonio individuale di capacità produttive di cui ognuno è portatore.

In occasione dell’inaugurazione della mostra si esibirà il coro “Voci Diverse” formato dai bambini della scuola primaria Bruni di Prato e da ragazzi del centro CUI. A dirigere il coro sarà il maestro Claudio Tempestini. Interviene il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani.

(a cura dell’Ufficio stampa, 13 dicembre 2018)

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Firenze