Pulizia nelle fosse lungo le strade di Carmignano

Resta sempre alta l’attenzione dell’amministrazione comunale sul fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. Prenderanno, infatti, il via nei prossimi giorni gli interventi di pulizia ed eventuale ricavatura delle fossette laterali di scolo presenti lungo le sedi stradali del territorio. Si tratta di lavori ordinari che l’amministrazione esegue ogni anno così da consentire il normale deflusso delle acque ed evitare che queste invadano le strade, ma soprattutto per scongiurare possibili formazioni di ghiaccio lungo le corsie di marcia.

Gli interventi, dal costo totale di 8.600 euro (iva esclusa), termineranno entro la prima settimana di gennaio.

Le principali strade interessate dai lavori sono via San Martino, via Pistoiese, via Malinoci, via Baccheretana, via Madonna del Papa, via Capezzana, via Brunella, via Spazzavento, via Fontemorana e via Granaio.

Prevista inoltre la pulizia e la stasatura di alcune caditoie stradali occluse, così come da segnalazioni fatte agli uffici comunali da alcuni cittadini. La manutenzione di tutte le caditoie stradali presenti nell’intero territorio comunale è stata, invece, affidata a Publiacqua e verrà effettuata sempre nel mese di dicembre.

"Anche in questo caso – precisa l’assessore all’Ambiente Federico Migaldi - resta importante la collaborazione attiva dei cittadini, sia per segnalare interventi sia per tenere d'occhio lo stato delle caditoie davanti la propria abitazione".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

