Sport, a Chianciano Terme i campionati italiani indoor rawing 2018

Si disputano a Chianciano Terme i Campionati Italiani Indoor Rowing e tra i protagonisti parteciperanno alla kermesse, che assegnerà i tricolori di remo ergometro, diversi campioni della stagione azzurra 2018. Partecipano ben 297 atleti, in rappresentanza di 50 società esatte: questi i numeri dei Campionati Italiani Indoor Rowing in programma questa domenica 16 dicembre a Chianciano Terme, presso il Palamontepaschi. Nella celebre località termale in provincia di Siena arriveranno tutte le società desiderose di conquistare gli ultimi tricolori di questo lunghissimo 2018 agonistico, guidate dal CC Irno, che con ben 45 atleti iscritti risulta essere la pattuglia più folta presente in gara a Chianciano Terme, seguita dai 23 portacolori della SC Firenze e dai 20 del DLF Chiusi, club remiero padrone di casa in quanto l’egida organizzativa della kermesse tricolore è sotto il loro simbolo.

Tutti al Palamontepaschi di Chianciano Terme questo week end per tifare, festeggiare e vedere con i propri occhi il canottaggio Indoor, ma pur sempre canottaggio.

La particolare natura della manifestazione al remoergometro favorisce naturalmente anche la partecipazione di tanti sodalizi presenti con un solo atleta a caccia delle medaglie tricolori. Complessivamente le società al via con un solo portacolori sono 13: SC Arolo, SC Caprera, Cerro Sportiva, Rowing Club Taranto, SC Menaggio, Montescudaio, Moto Guzzi, SC Partenio, SC Pescate, CC Piediluco, Rowing Club Genovese, Rumon e Tevere Remo. Per quanto concerne invece le categorie con più iscritti, in 39 si giocheranno il titolo italiano Ragazzi maschile e in 10 quello Ragazzi femminile. Tra le donne poi sono 12 le atlete in gara nella categoria Allievi C, mentre sono ben 33 i Cadetti in gara nella competizione maschile. Da segnalare la buona presenza del settore Pararowing e ID, presente a Chianciano Terme con 30 atleti, 22 maschi e otto femmine.

Sarà inoltre presente il Presidente Giuseppe Abbagnale, grandissimo atleta della nazionale italiana, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio, portabandiera per l'Italia ai Giochi olimpici di Barcellona 1992. Il 18 novembre 2012 è stato eletto presidente della Federazione Italiana Canottaggio per il quadriennio olimpico 2013-2016 e 2016-2020.

L’indoor rowing o canottaggio al coperto si pratica utilizzazndo il remoergometro (in lingua inglese "rowing ergometer", colloquialmente ERG o ergo, in italiano anche detto semplicemente vogatore), è un attrezzo meccanico che simula fedelmente il gesto atletico del canottaggio, con la naturale differenza della diversa sensibilità in quanto in barca l'atleta poggia su un mezzo liquido, mentre sul remoergometro è poggiato a terra.

Il remoergometro viene generalmente utilizzato dagli atleti professionisti e dalle scuole di canottaggio per l'allenamento anche durante il periodo invernale, ma anche dagli amatori nelle palestre che ne sfruttano la completezza nei movimenti. Il macchinario, inoltre, è utilizzato in esclusiva da atleti che partecipano alle competizioni di indoor rowing, pratica sportiva a sé stante che si svolge con il remoergometro.

Segui lo speciale Campionati Italiani Indoor Rowing 2018 a Chianciano Terme sul sito della Federazione Italiana Cannottaggio: http://www.canottaggio.org/1_risultati/risultati_2018/1_ITA_indoor/menu.shtml

Fonte: Comune di Cianciano Terme - Ufficio Stampa

