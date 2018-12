Targhe straniere su auto di residenti, Municipale 'blocca' un altro veicolo

Continua l’attenzione della Polizia Municipale per la circolazione di veicoli con targa straniera su territorio italiano per i cittadini residenti in Italia da più di 60 giorni. Ieri pomeriggio una pattuglia dell’Autoreparto ha nuovamente applicato la nuova normativa ad un’auto con targa rumena lasciata in sosta su un passo carrabile in via Domenico Maria Manni. Mentre gli agenti stavano procedendo con la rimozione del veicolo si è presentato un uomo (un italiano da sempre residente in Italia) che ha dichiarato di essere stato lui a parcheggiarla in quanto utilizzatore del mezzo. All’uomo è stata quindi applicata la nuova normativa (entrata in vigore il 4 dicembre scorso) che prevede il divieto di circolazione (e quindi anche di sosta) per i veicoli con targa straniera utilizzati da persone residenti in Italia da oltre 60 giorni. L’uomo quindi ha pagato direttamente nelle mani degli agenti un verbale di 498,40 euro (ovvero l’importo ridotto del 30%, altrimenti l’importo intero della sanzione ammonterebbe a 712 euro) e la carta di circolazione gli è stata ritirata. Se nei prossimi 180 giorni il veicolo non verrà reimmatricolato o portato fuori dal territorio italiano verrà confiscato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

