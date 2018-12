Imu e Tasi: pagamenti entro lunedì 17 dicembre

Si ricorda che lunedì 17 dicembre scadranno i termini per il pagamento del saldo IMU e TASI (per immobili classificati in A1, A8, A9) per l'anno 2018.

Informiamo che a questo proposito l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione, come già avvenuto negli scorsi anni, il calcolatore online per l’IMU e la TASI, con aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2018, tramite il sito istituzionale del Comune di Certaldo, www.comune.certaldo.fi.it

Si informa inoltre che l’Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti, anche telefonicamente, per assistenza al calcolo IMU e TASI e che, su appuntamento, può fornire il conteggio del dovuto IMU e TASI e il modello di pagamento F24 compilato.

Per informazioni e appuntamenti telefono 0571 661238 / 661239 / 661314.

