Incendio in camera da letto a Montemurlo, evacuato condominio

Dalla camera da letto è partito l'incendio che ha divampato anche fuori dalla finestra: è successo in via Fratelli Buricchi a Montemurlo, nel Pratese. Questa mattina i vigili del fuoco del locale distaccamento e del comando di Prato sono intervenuti. In casa una donna in stato di shock e con un principio di intossicazione da fumo è stata fatta uscire e soccorsa poi dai sanitari inviati dal 118. Il condominio è stato fatto evacuare, mentre al momento sono ancora in corso le operazioni di minuto spegnimento e la messa in sicurezza dell’abitazione. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio.

