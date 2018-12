Memorial 'Cerone', le info per partecipare

Tutto pronto per il 5° “Trofeo Capraia e Limite”, che sarà anche il 7° Memorial “Cerone Giuseppe”, in memoria del dipendente comunale deceduto prematuramente nel 2012.

Domenica 16 dicembre, con ritrovo alle ore 8,00 e partenza alle 9,00 nei pressi della Pubblica Assistenza Croce d’oro di Limite sull’Arno (via A. Negro), si terranno una gara competitiva di 13 km e passeggiate ludico motorie di 13 e 7 km organizzate dall'Atletica Capraia e Limite e dall'Uisp.

L’iscrizione avrà un costo di 5.00 euro, sia per la gara competitiva che per quella non competitiva.

Potranno partecipare tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni, siano tesserati UISP, di altre federazioni o enti di promozione sportiva, presentando il certificato di idoneità fisica all’atletica leggera. Ogni atleta, all’atto dell’iscrizione, dovrà essere in regola con le vigenti norme sanitarie. La gara sarà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica e varrà il regolamento UISP.

Al termine, sarà consegnato ai partecipanti un pacco alimentare come “premio partecipazione”, mentre i premi individuali andranno, per gli uomini, ai 30 assoluti, 20 veterani, 10 argento e 3 oro. Per le donne, 15 assolute, 10 veterani, 5 argento.

Saranno inoltre premiate le prime 5 società con il maggior numero di iscritti e vi saranno numerosi premi a sorteggio per i non classificati e i non competitivi.

Per informazioni e iscrizioni, tel. 3491307812 (Guido), 3392156924 (Sandro).

