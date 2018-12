Pd, a Scandicci il comitato Piazza Grande in sostegno di Zingaretti

Nei giorni scorsi alla Casa del Popolo Rita Atria, a Vingone, si è costituito il comitato “Piazza Grande Scandicci”, a sostegno di Nicola Zingaretti.

L’appello a partecipare a questo momento di riflessione è stato percepito in maniera forte e chiara, tanto che il gruppo annovera un numero di 70 persone tra iscritti al PD e semplici elettori.

Piazza Grande Scandicci è il primo comitato costituitosi sulla città per le primarie nazionali del Partito Democratico.

Domani, sabato 15, al mercato di Scandicci, dalle 09.30 alle 12.00 verrà presentata l’iniziativa alla cittadinanza, il punto di ritrovo è il gazebo del Partito Democratico.

Un paese dove si semina odio a piene mani, nel quale si coltivano paura e veleni va poco lontano. Serve un’azione decisa, un pensiero nuovo, un progetto alternativo, per uscire dal pantano in cui l’Italia sta precipitando, anche per responsabilità di un Governo in cui prevale l’incompetenza e una cultura regressiva.

La Sinistra tutta deve superare le lacerazioni del passato, recuperare la consapevolezza che solo con l’unità di tutte le forze democratiche, progressiste e antifasciste questo sarà possibile.

Dopo le feste si aprirà un vero e proprio laboratorio, con forum tematici. Invitiamo tutti i democratici, iscritti o semplici elettori, a sostenere questo progetto ed aiutarci a costruire dal basso questo programma ed a seguire il congresso del PD e le primarie previste per eleggere il nuovo Segretario e soprattutto un gruppo dirigente rinnovato e inclusivo delle diverse sensibilità.

Fonte: Piazza Grande Scandicci

