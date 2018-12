CasaPound Pontedera asserragliata: in centinaia a protestare

Pontedera asserragliata per l'inaugurazione in via Manzoni della sede di CasaPound. Le associazioni, i partiti e i singoli che hanno voluto opporsi si sono presentati di fronte al municipio, a poche centinaia di metri.

Dispiegamento di forze notevole per tenere separate le fazioni di CasaPound e della sinistra. Cori senza tentativi di sfondamento si sono fatti sentire da entrambi le parti di via Manzoni, dove i militanti della Tartaruga hanno tenuto la loro inaugurazione come se fossero a porte chiuse. Oltre 100 persone hanno sostato di fronte al cordone delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri in tenuta d'assalto. Per tutto il pomeriggio piazza Cavour si è animata con le bandiere della sinistra e la partecipazione dei sindaci della Valdera. A parlare di fronte al municipio ad alcune centinaia di persone il primo cittadino Simone Millozzi che ha ribadito il suo impegno a combattere, culturalmente parlando e con le armi della politica, i movimenti dell'ultradestra.

Dentro la sede dell'estrema destra una cinquantina tra militanti puri, simpatizzanti e curiosi hanno presenziato al taglio del nastro. 'Circondate' per cause di ordine pubblico le altre attività commerciali presenti in zona. I cori da dentro non arrivano per la musica mandata dall'amplificaore verso uno dei due 'fronti'. Per ora la convivenza sembra possibile ma bisognerà aspettare i giorni successivi per testare la tenuta della presenza di CasaPound. Senza cordone di sicurezza.

In via Roma è stata anche inaugurata la sede del candidato alle primarie del Partito Democratico Matteo Franconi, attuale assessore della giunta del sindaco Millozzi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Pontedera