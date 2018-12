Sosta Empoli, prezzi invariati ma pagamento via app: la rivoluzione con nuovi parcometri

A partire da lunedì 17 dicembre 2018 sarà avviato nella Città di Empoli il nuovo servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su suolo comunale.

Si premette che non sono previste modifiche alle aree e/o alle tariffe in vigore, ma sono, invece previste numerose migliorie relativamente alle modalità ed alla qualità dei sistemi di pagamento ed infomobilità (cartelli stradali luminosi) che saranno adottati.

Gli utenti abbonati potranno continuare, fino a metà gennaio 2019, a recarsi all’URP per il rinnovo dei loro titoli senza dovere, in questa fase, modificare le proprie abitudini. Sempre presso l’URP sarà disponibile il personale che si occuperà del progetto TEMPOLIBERO – Sosta e Vivi la Città di Empoli per fornire tutte le informazioni relative alle nuove modalità di fruizione e pagamento delle aree di parcheggio empolesi. Input e Abaco gestiranno 2436 stalli e 100 parcometri. Attualmente installati sono 96, 4 a disposizione del Comune per future implementazioni in base ai primi dati raccolti.

Le novità più tangibili dunque sono i nuovi parcometri e la presenza degli ausiliari del traffico con funzione di controllo, ma in questa fase iniziale, di supporto e accompagnamento dell’utente all’utilizzo delle nuove modalità di pagamento. Per queste figure sono stati assunti dalla RTI sei persone. Le 6 figure assunte per svolgere il servizio di controllo e sportello nella Città di Empoli sono state individuate mediante seleziona pubblica e attraverso il Centro per l’Impiego di Empoli. In dieci giorni sono stati individuati oltre 40 candidati da sottoporre a colloquio e test. La qualità delle persone che si sono presentate al colloquio è sembrata elevata e la collaborazione con le persone che operano presso il Centro per l’Impiego di altissimo livello. Input ha selezionato ed assunto oltre il 90% del proprio personale dal 2002 ad oggi attraverso i Centri per l’Impiego.

Dei 4 parcometri non installati uno sarà presente all'Urp da lunedì 17 dicembre ed il personale di Input e Abaco fornirà informazioni sul servizio e spiegherà come funzionano i parcometri. Tutti i parcometri sono teleallarmati per prevenire e contrastare eventuali tentativi di manomissione.

«Finalmente mettiamo in pratica il primo grande progetto modello Smart City per Empoli. Era uno degli obiettivi presentati col sindaco Brenda Barnini all’inizio del mandato. Sarà una grande novità – prosegue l’assessore all’innovazione Antonio Ponzo Pellegrini - che ha l’obiettivo di agevolare e migliorare la vita dei cittadini. Un servizio per far parcheggiare meglio e far vivere Empoli in modo migliore. Da lunedì si realizza questo progetto».

Con l’assessore erano presenti alla conferenza stampa, Enrico Podestà, amministratore Unico INPUT srl - Capogruppo RTI aggiudicataria del servizio, Roberta Scardigli, responsabile del servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità, e Luca Mori, ispettore della polizia municipale Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

È disponibile on line anche il sito www.tempolibero.city, in costante aggiornamento, dove è possibile trovare tutte le informazioni utili. Su YouTube, digitando Tempo Libero Empoli, sono già presenti tre video tutorial con alcune informazioni sull’uso dei parcometri.

L’azienda e gli ausiliari del traffico non avranno alcun introito proveniente dall’effettuazione delle eventuali sanzioni relativa a un mancato pagamento della sosta. In un primo periodo la loro cercheranno di aiutare l’utente nell’effettuare il pagamento presso i parcometri e avranno una funzione di informazione sul servizio e saranno affiancati agli agenti di polizia municipale. In ogni caso da lunedì 17 dicembre i parcometri saranno tutti accesi e funzionanti nelle aree di sosta a pagamento.

SMART PAYMENT AL PARCOMETRO



Ai parcometri si potrà pagare con moneta (tagli da 0,05 EUR a 2,00 EUR), con carte di credito e debito contactless (senza PIN), con NFC (es. Samsung Pay, Apple Pay) senza commissione, con tessera Tempolibero Contactless per pagare il tempo effettivo di sosta. Tutte le commissioni per il pagamento con carte sono a carico del gestore.

PAGAMENTO TRAMITE TARGA VEICOLO

I parcometri richiederanno di digitare la targa per attivare il pagamento. Tale sistema consente di non esporre il biglietto sull’autovettura e di prorogare la sosta in scadenza da tutti i parcometri da altri parcometri utilizzando il tasto di selezione TT e seguendo le istruzioni a display.

Quindi è possibile non esporre il biglietto e conservarlo con sé senza tornare all’auto per esporlo, La proroga è possibile solo fino al limite di sosta massimo consentito dalla tariffa della zona di sosta. Controllare sempre le condizioni sui cartelli stradali. L’utente dovrà fare solo attenzione nel digitare correttamente la targa del veicolo.

PAGAMENTO CON APP

Sarà possibile pagare anche attraverso il proprio smartphone grazie una delle seguenti APP disponibili per il pagamento della sosta a Empoli: Drop Ticket, My Cicero, Telepass e PayPhonzie. Nessuna commissione aggiuntiva oltre il tempo di sosta. Si scarica la APP e si paga il tempo effettivo di sosta all’atto del ritiro del veicolo. Le APP possono essere scaricate ed entreranno progressivamente in funzione dalla prossima settimana ed entro il mese di gennaio in base ai tempi di configurazione comunicati dai diversi fornitori del servizio.

PAGAMENTO con CARD TEMPO LIBERO

La tessera Tempolibero consente di pagare al parcometro il tempo effettivo di sosta, è ricaricabile e sarà disponibile da gennaio 2019. Arrivati al parcometro si avvicina la tessera e verrà decurtato un importo pari al tempo massimo di sosta consentito per la specifica zona. La targa del veicolo sarà memorizzata sulla tessera e modificabile dall’utente se usa auto diverse. Se si ritorna in anticipo l’importo di sosta non utilizzata sarà ricaricato sulla tessera. Si paga il tempo effettivo, senza dover esporre il titolo di sosta e senza costi aggiuntivi.

SPORTELLO INFORMATIVO

È ubicato in Via Ferrucci, 10, (ex Bagni Pubblici), all’interno del Centro 24 Luglio. Già operativo, sarà aperto al pubblico dal 14 gennaio 2019 (Orari dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:30 - Sabato dalle 9:30 alle 17:00 - Mail: empoli@tempolibero.city). Vi si potranno ricevere informazioni ma anche attivare gli abbonamenti o gli altri titoli di sosta.

PIANO SOSTA

Invariati i prezzi dei parcheggi a pagamento.

Nei giorni feriali, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, in piazza del Popolo, in Via Ridolfi e Via Cavour, nel primo tratto di Via Roma e in Via Salvagnoli, la tariffa oraria è di si paga 1.30 all’ora con sosta di un’ora al massimo.

Il costo della sosta in Piazza Gramsci è di 0.70 centesimi all’ora (senza limitazioni di durata). Stesso prezzo, ma con un limite di 3 ore in tutte le altre aree della Zcs ad esclusione di viale Buozzi.

In Viale Buozzi ci sono tariffe diverse: nei giorni feriali il pagamento è obbligatorio dalle 9 alle 20 al costo di 70 centesimi all’ora, senza limitazioni di durata con la possibilità di acquistare anche un ticket giornaliero al costo di 4 euro e 20 centesimi.

In zona Ospedale la Zona a Controllo Sosta continua a essere regolata nei giorni feriali e festivi dalle 9 alle 21 al costo di 0,70 euro all’ora con frazioni minime di € 0,35 per 30’ con limite massimo di durata della sosta di un’ora in tutte le aree.

Oltre val pagamento orario continuano a essere attivi gli abbonamenti mensili o trimestrali,

da 10 euro al mese o da 25 euro al mese. In maniera analoga continueranno a valere i permessi annuali gratuiti di sosta, previsti dal regolamento, per i residenti delle zone interessate.

AZIENDE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Input S.r.l. – Azienda Capogruppo

Input è fornitore tecnologico e partner Siemens per l’Italia per i sistemi di controllo del traffico. Opera dal 2002, affiancando Comuni ed Aziende professionali Pubbliche e Private. Le soluzioni proposte sono state adottate in oltre 300 Città.

I temi che distinguono l’Azienda nel settore riguardano la ricerca e il supporto a soluzioni tecnologiche per la gestione della sosta che si basino sull’organizzazione, registrazione e conservazione trasparente dei dati contabili e statistici e sulla progettazione ed attuazione, in affiancamento ai Clienti, di piani della sosta in grado di raggiungere obiettivi di miglioramento della sostenibilità, dell’accessibilità e della valorizzazione della vocazione del centro urbano.

Attraverso la puntuale raccolta dei dati di pagamento della sosta provenienti da un sistema multifunzionale che include parcometri, APP per il pagamento della sosta, Piattaforme per Abbonamenti ed automazioni a barriera, l’Azienda fornisce alle Città uno strumento e le relative competenze per analizzare ed implementare nuovi sviluppi nell’ambito della pianificazione della sosta urbana declinandola verso chi vive, lavora e frequenta le Città.

Il collegamento del sistema a reti di infomobilità fisiche (pannelli) e virtuali (web app per la guida al parcheggio) consentono agli automobilisti di ridurre il tempo di ricerca del parcheggio, così come una riorganizzazione del piano sosta, legato all’utilizzo delle tecnologie pensate per questi obiettivi, consentono di migliorare l’accessibilità e la sosta.

Il tempo che viene risparmiato nella ricerca del parcheggio si traduce, naturalmente, in una forte riduzione del traffico e dell’inquinamento, oltre a migliorare sensibilmente la sicurezza delle strade, e si traduce in una maggiore disponibilità di tempo e riduzione di stress per chi frequenta la Città.

Questo TEMPOLIBERO, che è anche il nome del progetto per Empoli, è tempo che viene restituito alla Città, ai suoi frequentatori e alle sue attività ed è, in questo senso, un valore economico per il contesto urbano.

Input è la capogruppo dell’RTI che si è aggiudicata ad agosto 2018 il procedimento di gara per la concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su suolo pubblico bandito dall’Unione dei Comuni del circondario dell’empolese e Valdelsa, il cui contratto è stato firmato il 29 novembre 2018.

Sito aziendale: www.inputitalia.com

Abaco S.p.A. – Azienda Mandante

ABACO S.p.A. opera nel settore della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali da oltre 40 anni, inizialmente con la forma giuridica di Ditta Individuale del fondatore Rag. Gianni Gallo e successivamente, per meglio rispondere alle mutate esigenze normative, con la forma giuridica di Società per Azioni.

La società gestisce prevalentemente il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, in oltre 500 Comuni.

Negli ultimi anni, per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei Comuni e degli altri Enti Locali, ABACO S.p.A. ha sviluppato e potenziato ulteriormente la propria gamma delle attività offerte, in particolare, nell'ambito delle altre entrate degli Enti Locali (ICI/IMU/TASI, TARSU/TIA/TARES/TARI, Illuminazione votiva, Riscossione Coattiva, Sanzioni per Violazioni al Codice della Strada, Tariffa sosta a pagamento, ecc.) e dei servizi connessi e complementari.

Attraverso questa forte azione di completamento delle proprie prestazioni erogate verso la committenza, ABACO S.p.A. si posiziona tra le società leader del settore con oltre 4.000.000 di abitanti serviti ed una gamma di attività che risponde a 360° nell’ambito della riscossione ed accertamento delle entrate degli Enti Locali.

Sito aziendale: www.abacosmartcities.it

