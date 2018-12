BluVolley, vittoria importantissima a Montespertoli in chiave salvezza

Le ragazze di BluVolley Quarrata si sono regalate una vittoria fondamentale nella corsa salvezza. Contro una squadra molto compatta come il Montesport, era necessaria una squadra lucida, attenta in ogni fondamentale e così è stato. Dopo un primo set non perfetto con qualche errore di troppo, ed un inizio di secondo complicato (6-4), le ragazze di coach Torracchi si sono liberate la mente ed hanno iniziato a difendere tutto, attaccando con precisione. La squadra, come, dimostrano i parziali è stata quasi perfetta non lasciando mai rientrare il Montesport in partita. Un passo avanti in classifica, un salto in alto nel morale, ora questa squadra ha fiducia nei propri mezzi ed ha voglia di provare a strappare punti anche alle big di questo difficilissimo campionato di Serie B1.

BluVolley Quarrata: Zingoni 7, Baldi ne, Gradi, Donnini ne, Chiti (l), Poggi ne, Cheli 18, Bianciardi 8, Nesi 18, Degli Innocenti 13 (k), Gai ne, Rosso 7.

All.Torracchi Ass. Bettarini

Montesport: Pistolesi 10, De Petro (l), Bellini 13, Checchi 1, Mazzini 7, Terlizzi ne, Calamai (k) 8, Pierattini 11, Antonini 1, Anichini (l), Bernini, Para, Vitro (l), Collini.

All. Pietro Giacomo Buoncristiani

Arbitri: Mori - Bolici

Parziali: 25-22, 13-25, 18-25, 17-25

Fonte: Ufficio stampa

