Comunicazione di servizio da Santa Croce sull'Arno: lunedì 17 dicembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00, per i lavori di realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica per la rete di banda ultra larga, via Ciabattini verrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Leoni.

