Natale al Quartiere 4 tra musica e regali: il programma

Tre grandi eventi per grandi e piccini riempiono, fra 20 e 23 dicembre, il Natale al Quartiere 4. Tante le novità e le occasioni di divertimento e condivisione: La Casa di Babbo Natale dal 20 al 23, Natale a Sonoria e festa di compleanno di BiblioteCanova il 21, Concerto natalizio dell’Associazione Musicale F. Landini il 22.

Da giovedì 20 a domenica 23 dicembre 2018 torna nel Quartiere 4 di Firenze l'ormai tradizionale appuntamento con La Casa di Babbo Natale alla Limonaia di Villa Vogel, in via delle Torri 23, un evento attesissimo da tutti i bambini del Quartiere 4, e non solo. Quest'anno potremo giocare a tombola, al gioco gigante dell'Oca, assistere a spettacoli con il nuovo teatro delle marionette e soprattutto Babbo Natale verrà a trovare i bambini per dare caramelle e consigli. Per quattro giorni la Limonaia sarà decorata in stile natalizio. Il soggetto ispiratore delle molteplici attività è “I Numeri e le Lettere”. Tanti saranno i giochi e gli enigmi da risolvere. Nel laboratorio di Babbo Natale i giovani artisti potranno cimentarsi nella creazione di oggetti natalizi con i più diversi materiali, come le decorazioni della stanza. Ma la prima attività per tutti sarà la realizzazione del passaporto per entrare nel mondo di Babbo Natale con relativo visto impresso. Nella stanza del teatro, dove potremo ascoltare tante storie con marionette, sarà ospite la tombola, che non può mai mancare a Natale, con premi e giochi da tavolo per tutte le età.

Ospiti dell'evento: Giovedì 20 alle 17 merenda con il Clown Billy di Atelier Alzheimer; venerdì 21 alle 17 il nuovo spettacolo di marionette “Babbo Natale, missione su Marte”, sabato 22 e domenica 23 la Pubblica Assistenza Humanitas spiegherà ai bambini come intervenire per il primo soccorso con la supervisione di Babbo Natale; domenica 23: le famiglie Arcobaleno racconteranno una storia.

Ogni pomeriggio la tombola distribuirà premi ai vincitori. Tutti saranno ricompensati con una bella merenda. Le attività sono gratuite. Orario della casa: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19.30; sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30.

Venerdì 21 dicembre, tutti al Sonoria di via Chiusi 4 a festeggiare il compleanno della BiblioteCanova e l’arrivo del Natale con il Concerto di Natale delle giovani band del Sonoria, presso l’auditorium: tanta buona musica con i talentuosi gruppi del Quartiere 4! Si esibiranno in quest’ordine a partire dalle 21: Photonics (Indie Rock), Anastuzzi (Hard Rock), Shameleon (Funk/Rock) e ShuffleMind (Rock).

Un altro evento della settimana del “Natale al Quartiere 4” è il Concerto natalizio della Banda di fiati formata da allievi della Scuola di Musica Francesco Landini e del coro di bambini “Landinimus”, sempre della Associazione Musicale F. Landini, che si terrà sabato 22 dicembre, alle 17, presso l’auditorium della “Piero della Francesca”, in via Bugiardini.

“Che festa sarebbe senza Babbo Natale? – dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – non sarebbe proprio Natale! E così, dopo aver acceso tutti gli Alberi addobbati nelle piazze del

nostro territorio, giovedì apriamo La Casa di Babbo Natale, per la gioia di tutti i bambini che la stanno aspettando con trepidazione, come un luogo magico, forse il più magico di tutti. Anche per genitori e nonni, direi. E quest’anno sarà ancora più bella. Tante saranno infatti le novità: nello spettacolo (che sarà fantascientifico! Babbo Natale andrà addirittura su Marte!), nei giochi, nei premi nell’allestimento e negli ospiti, dall’Humanitas alle Famiglie Arcobaleno, fino alla visita di giovedì pomeriggio del Clown Billy di Atelier Alzheimer. Una festa nella festa. Una Casa di Babbo Natale aperta all’accoglienza di tutti. Vi aspettiamo lì, ma anche al Sonoria il 21 e all’Auditorium Piero della Francesca il 22: c’è solo l’imbarazzo della scelta!”.

Fonte: Ufficio stampa

