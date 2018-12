Centro storico Castelfranco, Lega: "Risorse quasi illimitate trovate in vista delle elezioni"

"Come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. In altre parole cosa può fare il PD a meno di sei mesi dalle elezioni. Da giorni leggiamo sui giornali interventi mirabolanti e stanziamenti di centinaia di migliaia di euro per il rifacimento delle strade, la valorizzazione del centro storico, il sostegno ai commercianti.

Fino a poco tempo fa non c’erano soldi, oggi sia la Regione di Rossi sia il Comune sembrano aver trovato risorse quasi illimitate.

Ci piacerebbe pensare che tutto questo venga effettivamente fatto per il sostegno del nostro territorio e dei suoi cittadini: ma nei quattro anni e mezzo di questa amministrazione i soldi c’erano? E se c’erano dove sono stati spesi? Già, ricordiamo il famoso percorso partecipativo promosso da amministratori e sindaco in pompa magna per favorire l’integrazione degli immigrati nel nostro territorio: 20.000 € spesi ancora non si sa per cosa e con quali risultati. Una domanda che rimarrà senza risposta. Quei 20.000 € potevano essere spesi, ad esempio, per incentivare le attività commerciali dei cittadini castelfranchesi e non per un falso principio di accoglienza che niente ha portato di buono nel nostro territorio. E se fossero stati impiegati per la sicurezza? Ci sarebbero stati risultati diversi?

E ancora se fino a poco tempo fa per tappare una buca in una qualsiasi strada del Comune i soldi non si trovavano perché oggi ci sono così tante risorse? I malpensanti potrebbero sostenere che il PD, ormai impaurito, anzi terrorizzato dalle recenti sconfitte, inizi a temere di cedere lo scettro anche a Castelfranco: forse il terrore più grande è quello di vedere sgretolarsi un sistema di potere che ha incancrenito per decenni l’intera Provincia di Pisa.

Dal canto nostro pensiamo che i cittadini, stanchi di vedere per anni ignorate le proprie esigenze per lasciar spazio a discutibili scelte ideologiche e di potere, non si lasceranno ingannare da spot pre elettorali ma terranno conto dei 4 anni e mezzo passati nel nulla più assoluto"

Fonte: Lega Castelfranco di Sotto

