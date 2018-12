Dalla Regione quasi 8mila euro per il Treno a Vapore di Volterra

Quasi 8mila euro di contributo regionale per il Treno a Vapore. E’ quanto ottenuto dal Comune di Volterra nell’ambito del piano di “Valorizzazione Linee Ferroviarie Minori” della Regione. «Ringrazio l'assessore Vincenzo Ceccarelli per aver dato attraverso questo contributo un riconoscimento importante a due esperienze di rilancio in chiave di fruizione lenta e consapevole del territorio – dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli -. Iniziammo l'anno scorso, grazie a Ferrovie Turistiche, CRV, Altair e Comune di Volterra a novembre e fu subito un successo, con 567 passeggeri che abbiamo fatto arrivare a Saline di Volterra. Nel 2018 il progetto è diventato strutturale e comprende la riproposizione del Treno del Sale in novembre, stavolta con fermata a Riparbella, e quello della Città di vento e di macigno in primavera, con arrivo, tramite pullman, a Volterra. Circa 900 passeggeri hanno potuto apprezzare i paesaggi del volterrano, assaggiare prodotti locali come la patata in salamoia, ammirare la cascata del sale e le rievocazioni storiche della Pesa del Sale. Inutile dire che, assieme alla rinascita delle Vie del Sale e dell'Emporio del Sale in Salina, è nato di fatto un nuovo segmento turistico importante, che coinvolge appieno Saline di Volterra, tra archeologia industriale e contemporaneo» conclude Buselli.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

