Fiamme per la cabina elettrica tra la zona del Villaggio Piaggio di Pontedera e via Castelli. Questa mattina, 18 dicembre dopo le 10, i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina sono intervenuti per spegnere l'incendio che ha interessato la cabina elettrica che insiste sulla zona e per la messa in sicurezza. Disagi dopo le 10.30 per la conseguente interruzione della corrente elettrica. Sul posto anche i tecnici per ripristinare il servizio.

