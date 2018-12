Comunicazioni di servizio da Santa Croce sull'Arno: mercoledì 19 dicembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 15:00, per lavori di manutenzione sui cavi elettrici, in via San Vito e via Cattaneo sarà interrotta l'erogazione di energia elettrica.

