Via 9 kg di oro lavorato da un laboratorio di Arezzo: il titolare, un 52enne, è stato colpito alla testa, legato e rapinato nella mattina di oggi in quel di via Giusti. Il valore del bottino è di 300mila euro. Il rapinatore ha preso nella cassaforte il prezioso metallo e poi la fuga è avvenuta dopo che un vicino aveva sentito le grida provenire dalla ditta. I sanitari inviati dal 118 hanno portato il 52enne all'ospedale di Arezzo. La polizia indaga.

