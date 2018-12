Incendio Monte Serra, individuato il presunto colpevole

A distanza di poche settimane dall'incendio sul Monte Serra, sarebbe stato individuato il presunto colpevole. Non sono ancora note le generalità ma si tratterebbe di un volontario dell'antincendio boschivo. Il condizionale in questo caso è d'obbligo.

Un uomo, sospettato di essere il presunto piromane che avrebbe appiccato le fiamme tra settembre e ottobre 2018 sul Monte Pisano, è stato sottoposto a fermo di indiziato delitto dalla procura di Pisa dopo le indagini dei carabinieri. Sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo, le indagini stanno proseguendo.

L'incendio di ottobre causò la devastazione di circa 1.500 ettari di boschi e oliveti. Alcuni paesi furono evacuati e rimasero isolati per giorni fin quando, i primi di ottobre, il rogo non venne spento. Il paesaggio del Monte Serra e dei comuni circostanti ne è risultato fortemente modificato e il danno ambientale è altissimo.

Inizialmente si era pensato a un ciclista, ma le indagini sono andate avanti fino a oggi - mercoledì 19 dicembre - in cui si sarebbe verificata una svolta.

Incendio Monte Serra, il fermato abiterebbe nella zona

Il fermato sarebbe una persona che abita nei luoghi dell'incendio (che si è svolto principalmente tra i comuni di Buti, San Giuliano Terme, Vecchiano, Calci e Vicopisano) ed è già stato trasferito in carcere. Le indagini dei carabinieri sono andate avanti raccogliendo testimoniante e verificando le segnalazioni arrivate dal 24 settembre in poi, giorno in cui le fiamme avvolsero il Monte Pisano.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

