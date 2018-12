Al via il rinnovo dei permessi Ztl e settori di sosta residenti

Nei prossimi giorni la Polizia Municipale provvederà a spedire i bollettini di pagamento relativi ai contrassegni ZTL e settori di sosta residenti per l’anno 2019.

La procedura è la medesima degli anni passati. I titolari di autorizzazione permanente ZTL e settori residenti riceveranno direttamente al proprio domicilio il bollettino di pagamento prestampato e la comunicazione con tutte le informazioni utili al rinnovo. La scadenza per il pagamento è fissata per il 15 gennaio 2019.

Tutti coloro che saranno in regola con i pagamenti, potranno continuare a utilizzare il contrassegno anno 2018 fino al prossimo 28 febbraio, data entro la quale riceveranno il nuovo contrassegno anno 2019.

Diversa la procedura relativa alle autorizzazioni ZTL categoria 3, categoria 7 e categoria 9 per le quali, analogamente agli anni passati, il rinnovo dovrà essere effettuato direttamente presso l’ufficio Permessi entro e non oltre il 28 febbraio.

Ai titolari di autorizzazione ZTL categoria 2 - garage non sarà spedito il nuovo contrassegno in quanto, per tale categoria, non è più previsto l’obbligo di esposizione; una volta effettuato il pagamento della tariffa indicata sul bollettino, l’autorizzazione sarà prorogata d’ufficio a tutto il 2019.

I permessi temporanei o provvisori mantengono la loro validità sino alla data riportata sui medesimi, senza alcuna proroga automatica.

Per qualsiasi informazione, è possibile inviare una email all'indirizzo ztl@comune.pistoia.it oppure recarsi all’ufficio Permessi, aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 12, o nei giorni di martedì e venerdì dalle 15 alle 18.

