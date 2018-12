Bilancio della Regione, Sostegni: "Nessun aumento delle tasse e nuovi investimenti"

971 milioni di euro di investimenti nel triennio 2019-2021. A questi si aggiungeranno 140 milioni e si prevedono ulteriori 300 milioni di investimenti in edilizia sanitaria. Sono le cifre principali della manovra economica della Regione Toscana, che conferma della volontà di non aumentare imposte e tasse, invariate dal 2013, nonostante il Governo abbia rimosso il vincolo che ne vietava l'incremento. I principali investimenti sono stati così destinati: 68 mln ambiente e difesa del suolo; 127 mln per sviluppo economico e cooperazione; 100 mln per trasporti e viabilità; 33 mln per innovazione e banda ultra larga; 27 mln cultura e istruzione; 31 mln agricoltura e 37 mln per il sociale. Un assetto caratterizzante nel quadro nazionale è la previsione di un cofinanziamento ai fondi comunitari di circa 70 mln, di cui 18 aggiuntivi al fine di velocizzare la spesa 2014-2020 e ottenere la premialità di circa 70 mln che dovrebbero pervenire ad una regione come la nostra, da sempre capace di spendere tutti i fondi comunitari nei tempi prefissati dall'Unione europea. Qui tutti i dettagli del bilancio e qui una descrizione analitica degli interventi.

