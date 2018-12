Comune di Certaldo: uffici chiusi lunedì 24 e lunedì 31 dicembre

Il Comune di Certaldo informa che è stata disposta, con ordinanza sindacale n. 39, la chiusura al pubblico degli uffici comunali nelle giornate di lunedì 24 e lunedì 31 dicembre.

L’iniziativa è stata presa considerando che le due giornate sono a cavallo tra due festivi nel periodo natalizio, durante il quale l’affluenza negli uffici comunali è assai ridotta. La chiusura consente inoltre di ridurre le spese per i consumi energetici come elettricità e riscaldamento, in linea con quanto indicato dalle norme di cui alla legge 6 luglio 2012, n. 95, relative alla “spending review”.

I dipendenti comunali sottrarranno i due giorni dalle ferie annuali spettanti da contratto.

Verranno garantiti in ogni caso i servizi essenziali presso gli Uffici Demografici e di Stato Civile e resteranno aperti i Musei comunali.

