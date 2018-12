Lega, auguri ai cittadini al mercato di Empoli. Cordone denuncia: "Ci hanno sputato"

La Lega Empolese Valdelsa si è trovata oggi, giovedì 20 dicembre, al mercato di Empoli per fare gli auguri ai cittadini e il punto della situazione prima del 2019, anno in cui si andrà alle urne.

In tutti gli undici comuni dell'Empolese Valdelsa si voterà per rinnovare il consiglio comunale e la Lega ha iniziato a 'piazzare le sue pedine' facendo già i primi nomi. Da segnalare anche un fuori programma non molto piacevole per il segretario Marco Cordone.

Proprio Cordone ha colto l'occasione per ringraziare gli elettori e i cittadini facendo un sunto della sua attività nel 2018: "Abbiamo fatto almeno un'iniziativa a settimana, il lavoro sul territorio è stato notevole. Non raccontiamo balle ai cittadini, conosciamo i problemi della gente".

Non ha risparmiato una stoccata al M5S: "Sul territorio c'è solo la Lega. Nessuna polemica ma vorrei sottolineare che siamo noi a andare tra la gente".

A margine della conferenza è avvenuto anche un contrattempo, è stato Cordone a denunciare l'accaduto: "Un energumeno vestito di nero e coi capelli corti mi si è avvicinato e ha inveito contro di noi. Mi ha dato del fascista e ci ha sputato".

