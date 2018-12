Lavori all'area verde in via Cavour: "Basta parcheggi abusivi"

Nuova vita per l’area verde di Via Cavour, in centro a Empoli. Sono in corso da questa mattina, giovedì 20 dicembre, interventi di ripristino del terreno all’interno del quadrato tra via Leonardo Da Vinci e Via Cavour, dove sorge una pinetina.

Quell’area è considerata a verde pubblico e in questi ultimi anni, nonostante le contravvenzioni della polizia municipale, era stata abitualmente utilizzata come parcheggio per veicoli.

«Dopo mesi di inciviltà e di multe - 207 dall'inizio dell'anno - ci siamo arresi e per ripristinare il decoro nella pinetina di Via Cavour metteremo paletti e catene – ha spiegato il sindaco Brenda Barnini -. Garantiamo l'accesso a chi ha il passo carrabile e ai banchi (senza furgoni) del mercatino del mercoledì mattina. Per tutti gli altri non sarà più possibile parcheggiare in modo selvaggio e abusivo in quello spazio. Avrei preferito non dover arrivare a questo punto e che la gente fosse più responsabile, ma non ci sono altre soluzioni».

I lavori del Comune di Empoli prevedono la risagomatura del terreno che nel tempo si era deformato creando pozzanghere e avvallamenti, sarà coperto con dei sassolini e livellato.

Saranno ovviamente salvaguardati il passaggio verso i passi carrabili dei residenti, che sono autorizzati a entrare nelle loro proprietà.

L’area verde non è considerata un parcheggio per veicoli e quindi per evitarne l’utilizzo inappropriato saranno installati paletti dissuasori e fioriere.

Potrà comunque continuare a ospitare il mercatino degli ortaggi il mercoledì mattina.

I lavori termineranno entro domani, venerdì 21 dicembre 2018.

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli