Fecero la maturità nel 1992, alunni e professori a cena a Fucecchio

Il tempo passa, gli amici restano. A Fucecchio i compagni di un tempo hanno deciso di ritrovarsi a tavola, il miglior posto possibile dove scambiarsi ricordi e sensazioni. La classe in questione è la 5B/S dell'Istituto Sperimentale Linguistico A. Checchi di Fucecchio, i 'ragazzi' che hanno fatto la maturità nell'estate del 1992 si sono ritrovati al ristorante Cavavoglie di Fucecchio assieme ad alcuni professori dell'epoca. Una serata in allegria, con qualche capello bianco in più ma con tanti buoni sentimenti.

