Fucecchio Before Christmas, le atmosfere di Tim Burton per le vie del centro

Sabato 22 dicembre dalle 16.00 alle 20.00 ritorneranno i personaggi dei film di Tim Burton per invadere le vie del centro di Fucecchio per un evento unico dedicato al Natale. Un Natale diverso, originale, con personaggi ed animazioni da sogno. E’ questa la grande idea alla base della nuova manifestazione organizzata dal CCN di Fucecchio, dall’Andromeda Eventi e dall’associazione Circolo Fantasy conosciuta da molti per l’organizzazione della Festa dell’Unicorno.

In parte l’evento riprende proprio alcune caratteristiche da sogno del festival fantasy. Infatti i visitatori si ritroveranno catapultati in un borgo percorso da attrazioni di ogni genere. Sarà possibile ammirare le opere d’arte di Edward Mani di Forbice, sfilare insieme ai personaggi di Nightmare before Christmas, parlare con il Cappellaio Matto o mangiare del cioccolato con Willy Wonka.

Ci sarà spazio anche per “La festa del Natale” uno spettacolo teatrale incentrato sulle atmosfere dei film di Burton più famosi e per l’arte circense presente nel film “Big Fish”.

In un angolo del centro storico con opere di arte topiaria fornite dai vivai di Pistoia. Ci saranno piante a forma di cavallo, cervo, unicorno con un personaggio che interpreterà Edward Mani di Forbice all’opera.

Per le vie del centro sarà presente un mercatino di artigianto e in particolare un banco che sembra essere uscito direttamente dalla Fabbrica di Cioccolato con specialità per il palato e un promoter d’eccezione: Willy Wonka! Ci sarà spazio per una performance itinerante su trampoli ispirata al film d'animazione Nightmare Before Christmas.

Per i più piccoli ci sarà l’animazione per bambini che prevede la ricerca di Alice attraverso una storia itinerante con personaggi tratti dal mondo delle Meraviglie. Il Cappellaio Matto accompagnerà i bambini in un’avventura unica.

Per le vie di Fucecchio saranno riprodotte le colonne sonore dei film di Tim Burton e grazie alla disponibilità dei commercianti sarà possibile ammirare vetrine a tema con i disegni dell’artista Giulia Ghibli Rubenni.

