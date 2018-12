Intervento urgente di Enel sul marciapiede di Ponte Santa Trinita

Durante i lavori sono state rotte le pietre: domani la ditta effettuerà un ripristino provvisorio per riaprire il passaggio dei pedoni

Sono in corso alcuni lavori urgenti di Enel Distribuzioni su Ponte Santa Trinita. L’intervento, non programmato, consiste nella riparazione di un alcuni cavi sotto il marciapiede lato Ponte Vecchio. Durante i lavori è stata rotta la pavimentazione in pietra e la ditta ha già ordinato il lastrico per la sostituzione. In attesa della fornitura del materiale, prevista per la prossima settimana, domani sarà effettuato un ripristino provvisorio del marciapiede in modo da consentire la riapertura del passaggio per i pedoni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

