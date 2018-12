Nuovo Punto Enel a Montelupo, più servizi per le utenze

Buone notizie per i cittadini di Montelupo: aumentano, infatti, i servizi grazie al nuovo Punto Enel Partner che domani sarà inaugurato ufficialmente in corso Giuseppe Garibaldi 8, nel centro del paese. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale.

Il taglio del nastro si svolgerà domani, venerdì 21 dicembre, alle 11, alla presenza del sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti, del responsabile Punti Enel Partner Toscana Carlo Pastorelli, del channel manager Enel Energia del territorio Paolo Andreotti e dell’imprenditore Massimiliano Perilli di Global Service, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestirà l’attività di Montelupo e che conta già un Punto Enel a Pisa.

Presso i nuovi sportelli sarà possibile conoscere le proposte di Enel Energia per elettricità e gas, ricevere risposte in merito a tutte le questioni legate alla propria fornitura e usufruire delle numerose opportunità per l’efficienza energetica.

Fonte: Enel

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino