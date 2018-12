Salvini a Firenze promette 1,5 milioni di euro per la sicurezza urbana. Corteo di manifestanti in piazza

Con una stretta di mano tra Matteo Salvini e Dario Nardella è cominciata la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Firenze. Il vice premier e il sindaco, tra i tanti temi affrontati, hanno parlato di fondi per la sicurezza urbana. "Ho firmato nuovi fondi per Firenze, 1,5 milioni di euro di cui 400mila euro per le telecamere. Firenze è una città che conta ma anche una tra quelle in cui non sono in calo i reati", ha spiegato Salvini. Sul tema immigrazione, Salvini rimarca: "Ho chiesto a Nardella e Rossi di identificare un centro per i rimpatri, ogni regione deve fare la sua parte. Se c'è un pregiudizio ideologico sarà un problema per i toscani, non per Salvini".

Nel frattempo in piazza Duomo i collettivi studenteschi e altri manifestanti si sono radunati in piazza Duomo per protestare contro le politiche del capo della Lega. Lo stesso Salvini ha condiviso sulla sua pagina Facebook la diretta della manifestazione, ironizzando sulla loro presenza. Si è diramato anche un corteo improvvisato e non autorizzato per le vie del centro.

