Storico ex pulminista del Comune di Vinci va in pensione

Dopo 36 anni di onorato servizio va in pensione il dipendente comunale di Vinci Salvatore Casiraro. Meglio noto come Marcello, il secondo nome con cui si fa chiamare per distinguersi dal cugino omonimo, ha fatto il pulminista per 25 anni, mentre negli ultimi 11 ha svolto varie mansioni a supporto della segreteria del sindaco, della segreteria generale e dell'ufficio Urp.

“Marcello è stato una risorsa preziosa per il funzionamento e per le attività del Comune, in particolare nella gestione dei rapporti con i cittadini, grazie all’attenzione e alla cordialità che lo caratterizza - affermano il sindaco Giuseppe Torchia e l’assessore al Personale, Cristina Pezzatini - Nel corso del suo lungo servizio ha cambiato mansione più volte, dimostrandosi sempre disponibile a rimettersi in gioco e ad adempiere a qualunque incombenza fosse necessaria per il Comune. Apprezzato da tutti, non solo per il lavoro svolto con dedizione ma anche per il buonumore che riesce a trasmettere con la sua grande simpatia. In Comune ci mancherà. Rinnoviamo la stima e l'affetto nei suoi confronti e gli auguriamo di godersi la meritata pensione”.

Da Liliano Bartolesi a Giuseppe Torchia, Casiraro ha visto passare nel corso della sua esperienza professionale ben 5 sindaci (gli altri tre nel mezzo sono stati Pettinati, Faenzi, Parrini).

“Colgo questa occasione per ringraziare tutti i colleghi e gli amministratori, per le tante cose fatte insieme e per gli obiettivi che abbiamo condiviso - dichiara Casiraro - Sono stati 36 anni di crescita professionale e di soddisfazioni professionali. Un lungo periodo fatto anche di nuove amicizie, con qualche litigio ma soprattutto con tante risate fatte insieme. Grazie a ognuno ho imparato qualcosa sia professionalmente che umanamente. Auguro a tutti i colleghi ancora tante soddisfazioni. Spero di poter mantenere il sentimento d'amicizia che ci ha accomunato in tutti questi anni”.

Tutte le notizie di Vinci