In pubblicazione l’avviso per formare un elenco di cooperative di tipo B a cui affidare alcuni servizi comunali

Il comune ha da tempo pubblicato l’avviso rivolto alle cooperative di tipo B a cui affidare i servizi comunali nei seguenti ambiti:

trasporto pasti alle scuole,

somministrazione pasti nelle scuole primarie e servizio mensa per RSA “Il Castello”,

pulizie e supporto alla custodia del MMAB (Montelupo Museo Archivi e Biblioteca),

manutenzione del verde pubblico,

supporto amministrativo e agli organi istituzionali

supporto tecnico in occasione di manifestazioni ed operazioni logistiche necessarie nelle varie attività dell’amministrazione comunale.

Gli interessate possono sempre presentare domanda e l’elenco viene aggiornato periodicamente.

Il comune potrà attingere da questo elenco per individuare i soggetti da invitare ad eventuali gare, in programma anche per i primi mesi del 2019.

