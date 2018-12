Benefattori di San Gimignano premiati con una targa: ecco i nomi

Targhe di riconoscimento a chi si è distinto per il bene della comunità. Il 20 dicembre presso i locali della nuova scuola media si è tenuto il consueto appuntamento voluto dall’amministrazione comunale di San Gimignano con la consegna dei riconoscimenti a cittadini e istituzioni che si sono distinti per l’impegno sociale e non solo, collaborando con l’amministrazione comunale per il bene della comunità. Le targhe consegnate dal sindaco Giacomo Bassi sono andate a Silvia e Damiano “per lo straordinario esempio di solidarietà che rendono a tutta la Comunità Sangimignanese, con l’apertura e la quotidiana gestione della Casa Famiglia “San Michele a Strada””; al Luogotenente Luca Minoia “per il lungo servizio reso al Comando della Stazione dei Carabinieri della nostra Città, espletato con grande impegno, senso di responsabilità e disponibilità verso i cittadini ed il territorio”; alla Corale Sangimignanese “con gratitudine per aver dato a molti concittadini la possibilità di arricchire l’innata passione per la musica ed il canto, potendoli praticare in spirito di amicizia tra tutti i partecipanti”; alla memoria di Luciano Bartaloni, già Vice Governatore della Misericordia, “che ha praticato la solidarietà per tutta la vita, sempre pronto ad aiutare i più bisognosi della nostra Città e del suo territorio”; all’APD San Gimignano “per la lunga attività sportiva al servizio della Comunità e dei tanti giovani che, grazie a questo sodalizio, hanno potuto conoscere l’importanza dello sport e dei suoi valori nella loro crescita fisica e morale”; all’Associazione Badia Adelmi Onlus “con gratitudine per la collaborazione prestata e per la passione e l’impegno con le quali promuovono la cultura del territorio, ed in particolare il sito storico di Badia a Elmi”; all’Ingegnere Gioacchino Giomi “per la prestigiosa carriera professionale, che lo visto guidare con alto spirito di servizio ed autorevolezza il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e per la sempre sollecita e appassionata attenzione nei confronti di San Gimignano, del suo territorio e dell’intera comunità”

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Gimignano