Il biglietto del bus si compra con un tocco di carta contactless: innovazione a Grosseto

A Grosseto l'azienda di trasporto Tiemme ha lanciato oggi il nuovo sistema di pagamento con carta di credito contactless del biglietto per il viaggio urbano. Si tratta del primo caso in Italia di utilizzo di questo sistema di pagamentio semplice, rapido e innovativo su un'intera rete di trasporto pubblico urbano. Da oggi, venerdì 21 dicembre, a Grosseto basterà semplicemente avvicinare la propria carta di credito contactless al lettore per pagare il biglietto, senza ulteriori passaggi. Un'innovazione resa possibile dalla collaborazione tra l'azienda di trasporto e AEP Ticketing Solutions e Mastercard e dall'instalazione di nuove obliteratrici di ultima generazione a bordo di tutti i bus urbani.

"Questo nuovo servizio - ha detto l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli commentando l'avvio del sistema di bigliettazione elettronica contactless – rappresenterà un modello di efficienza, semplificazione ed innovazione. Sono lieto di vedere come l'impegno ad avviare sistemi di tariffazione elettronica contenuto nel contratto ponte che la Regione Toscana ha firmato con One Scarl, la società consortile e di cui Tiemme è parte, stia diventando cosa concreta. La Toscana sta puntando molto sull'evoluzione del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma e quella di oggi è la dimostrazione che gli investimenti fatti ci porteranno a rinnovare e rendere più efficiente il servizio".

"Essere la prima azienda di Tpl in Italia ad applicare questa novità sulla rete urbana è un traguardo importante per Tiemme – spiega il presidente dell'azienda, Massimiliano Dindalini – di cui beneficeranno gli utenti delle città in cui lavoriamo ma anche i turisti, dato che questo nuovo servizio è in sintonia con le esigenze di chi vive e visita il territorio decidendo di scoprirlo con i mezzi pubblici. Partiamo da Grosseto proprio con l'obiettivo di raccogliere dati ed informazioni preziosi, così da estendere, nel corso del 2019, questo nuovo sistema di pagamento a tutte le altre realtà in cui lavoriamo, ovvero Siena, Arezzo e Piombino".

Le caratteristiche del progetto

Il sistema di pagamento funziona con tutte le carte di credito contactless dei circuiti Mastercard, Maestro e Visa. Per l'utente fare il biglietto a bordo diventa molto semplice ed intuitivo. Salendo sul bus urbano, sarà sufficiente avvicinare la propria carta di credito contactless o il proprio smartphone con funzione NFC attiva alla nuova obliteratrice (che nella fase di start-up del progetto affiancherà quelle tradizionali, che continueranno a leggere i biglietti cartacei), attendere il bip di convalida e la luce verde, quindi accomodarsi a bordo. Il biglietto sarà a tutti gli effetti un titolo di viaggio urbano, dal normale costo di 1,50 euro, senza nessuna maggiorazione, e dalla validità pari a 70 minuti. L'operazione è veloce: nessuna registrazione è richiesta; nessuna data di scadenza da ricordare; l'addebito arriva direttamente sul proprio estratto conto e, in caso di controllo da parte dei verificatori di Tiemme, al passeggero basterà comunicare al verificatore le ultime 4 cifre della sua carta di credito per consentire il riscontro tramite gli appositi terminali di cui il personale è dotato. Un sistema anche estremamente sicuro: per nessun motivo l'utente dovrà consegnare la propria carta di credito ai verificatori e, inoltre, se inavvertitamente si avvicina di nuovo la carta di credito alla macchinetta, la stessa non effettuerà altri prelievi visto che rileverà in automatico un biglietto in corso di validità.

La comunicazione all'utenza

Il progetto è accompagnato da una campagna di comunicazione sviluppata da Tiemme con lo slogan "Basta un bip per salire a bordo" presente all'esterno e all'interno dei bus. Gli autobus divengono unità informative del progetto, in grado di comunicare tutte le informazioni sull'uso della carta e di lanciare un forte messaggio di stimolo all'utilizzo del mezzo pubblico. Tutti i mezzi interessati dalla novità, infatti, circoleranno in città con una grafica coordinata e dedicata, nella parte posteriore, sulla porta di ingresso e a bordo, in prossimità delle nuove validatrici, garantendo informazioni ed istruzioni sulle modalità e caratteristiche di utilizzo del nuovo servizio. Alle paline e alle pensiline di fermata urbane, inoltre, saranno presenti fogli informativi per illustrare le caratteristiche dell'iniziativa e fornire istruzioni prima di salire a bordo. Ulteriori informazioni sono reperibili online, sul sito www.tiemmespa.it e sulla pagina Facebook dell'Azienda (Tiemme Spa), dove un video descrive tutte le fasi che hanno accompagnato l'avvio del progetto.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Grosseto