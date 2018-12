Bilancio, Xekalos (M5S): "Firenze negli ultimi 5 anni è stata massacrata"

“Dopo cinque anni, con Nardella sindaco, Firenze si è svuotata, è sempre più sporca, più insicura e ormai priva di immobili di valore ceduti o svenduti” commenta Arianna Xekalos, capogruppo del Movimento 5 Stelle.

“Un bilancio su cui abbiamo presentato 40 emendamenti che riguardano la sicurezza, la viabilità, l'istruzione, il verde pubblico, il trasporto pubblico, interventi per la qualità dell'aria, l'abbattimento delle barriere architettoniche e le piccole e medie imprese. Cioè tutte tematiche mai affrontate seriamente da questa Amministrazione” continua Xekalos. “Nardella con questo bilancio cerca di dare una botta a destra, proponendo un fondo casa protetta, ed una botta a sinistra, o meglio all'ala renziana, prevedendo per gli under 25,50 € l'anno per l'acquisto dei libri, una proposta che ricorda molto il bonus cultura di Renzi”.

“Questa è la dimostrazione che dopo 5 anni di governo della città, il Partito di Nardella non ha una visione di Firenze e dopo averla definita una città sicura e e non degradata, Nardella dimostra di non conoscere i problemi della città o di voler chiudere gli occhi, perché evidentemente è più comodo così” continua la capogruppo. “Un bravo amministratore però deve essere il primo ad evidenziare i problemi con la volontà di risolverli; se al contrario gira lo sguardo dall'altra parte fa del male, non a sé stesso, ma alla città”.

“È curioso che il PD, a partire dal Sindaco, invece di elogiare il bilancio proposto oggi in aula, abbia focalizzato la sua attenzione su ciò che fa il Governo. Evidentemente sono loro i primi a non credere a ciò che prevedono di realizzare” conclude Xekalos.

