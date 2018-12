Butta un sacco con carta e plastica nel contenitore dell’organico, multato dalla municipale

Stava scaricando rifiuti indifferenziati, per la precisione carta e plastica, nel cassonetto dell’organico, ma è stato “pizzicato” dalla Polizia Municipale che lo ha multato. Il protagonista è un 45enne fiorentino, colto sul fatto ieri pomeriggio in via Schio. Una pattuglia del distaccamento di Rifredi, in servizio in borghese proprio per controlli mirati allo scarico dei rifiuti, l’ha visto in azione. Nel furgone aveva sei sacchi neri: uno l’aveva già buttato nel contenitore dedicato all’organico e ne stava prendendo altri quando sono intervenuti gli agenti. Insieme a un operatore di Alia, chiamato sul posto, hanno effettuato un controllo da cui è emerso che il sacco inserito nell’organico conteneva carta e plastica. Per questo l’uomo è stato multato per l’errato conferimento con 50 euro di verbale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

