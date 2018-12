Fattorino 'ritira' la droga alle Cascine: arrestati due spacciatori

Continuano i controlli da parte dei carabinieri di Firenze al 'Parco delle Cascine'. Nella giornata di ieri, 20 dicembre 2018, i militari hanno effettuato un controllo straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte di soggetti extracomunitari.

Sono stati arrestati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini del Gambia, S.K. 21enne, e C.I. 19enne, senza fissa dimora, nullafacenti. Il primo è stato sorpreso a vendere 1,80 grammi di 'hashish' a un cittadino iraniano 26enne, segnalato amministrativamente alla locale Prefettura, e il secondo, anche per i reati di resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, poiché durante le fasi del controllo si è scagliato nei confronti dei militari con calci e pugni, provocando lesioni a tre di loro e il danneggiamento dell’auto.

I militari erano stati attratti da una strana situazione: un fattorino di una società che consegna cibo a domicilio si è avvicinato ai due nordafricani, a bordo della sua bici. Questa volta non doveva effettuare una consegna, ma al contrario era lì per un ritiro: quello di una dose di sostanza stupefacente.

I militari infatti hanno notato che era lui a consegnare del denaro allo spacciatore che a sua volta gli consegnava un involucro. Prontamente fermato veniva trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish. I militari bloccavano dunque lo spacciatore traendolo in arresto unitamente al suo connazionale che, controllato, andava in escandescenza. A seguito di perquisizione personale, il 21enne gambiano veniva altresì trovato in possesso di euro 125 ritenuti provento dell’attività illecita, posti sotto sequestro. Nel corso della mattinata odierna verrà celebrato il rito direttissimo.

