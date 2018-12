Auto contro furgone in centro a Empoli, un ferito

Una donna è rimasta ferita in un incidente a Empoli, poco fuori dal centro cittadino. Verso le 13 di oggi, venerdì 21 dicembre, un'auto e un furgone si sono scontrati all'incrocio di via Fucini con via Amendola. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, che è avvenuto a pochi passi dal liceo artistico in un'ora in cui la strada è trafficata. Lo scontro è avvenuto quasi frontalmente, la fiancata destra del furgone e quella sinistra dell'auto sono entrate in collisione.

A farne le spese è stata una giovane di 20 anni, alla guida della macchina. La ferita è stata presa in carico dalla Misericordia di Empoli e portata al pronto soccorso del San Giuseppe. Il trasporto è avvenuto in codice verde dato che le ferite non erano gravi. Si è registrato qualche intoppo per il traffico ma la strada non è stata bloccata e la situazione è in via di risoluzione.

Tutte le notizie di Empoli