L’Associazione 'Senza Barriere' compie 20 anni

L’associazione “Senza Barriere onlus” compie 20 anni. E festeggia questo anniversario in occasione del Natale, attraverso una piccola pubblicazione che ne ripercorre il cammino, significativamente intitolata “La lunga storia di un’importante realtà”.

Costituita ufficialmente come Associazione Onlus nel 1998, l’associazione nasce infatti nel 1995 raccogliendo i frutti di un lungo impegno sociale avviato già nei primi anni ’70 con l’inserimento scolastico e sociale dei bambini portatori di handicap e le prime iniziative supportate dagli enti locali: è del 1977, infatti, il primo “Laboratorio aperto di quartiere” patrocinato dal Comune di Castelfiorentino, prima esperienza di servizio per disabili in età adolescenziale, che sarebbe stata presa in carico negli anni Ottanta dall’USL 11.

Nel 1997 viene aperta una seconda sede nell’ex scuola elementare di Cambiano. Rapidamente il Centro di Castelfiorentino sperimenta un proprio modello metodologico e operativo, che prevede al suo interno servizi differenziati al fine di offrire una risposta adeguata ai bisogni più importanti dei suoi utenti. Nel 1998 tale esperienza viene ufficialmente riconosciuta dalla Regione Toscana come “Centro diurno per disabili” e “Senza Barriere” diventa appunto un’associazione onlus.

All’alba del terzo millennio si registra un deciso salto di qualità sul versante delle strutture assistenziali con l’inaugurazione nel 2003 del centro di “Villa Balli” (completamente ristrutturata), dove operano attualmente il servizio socio-assistenziale e il “laboratorio protetto”, e nel 2009 con l’inaugurazione de “La Ginestra”, che oltre a svolgere numerose attività stampa anche un proprio giornale semestrale (“L’Eco della Ginestra”), nel quale si raccontano fatti ed eventi visti con l’occhio e la sensibilità di chi li ha vissuti.

A Natale, infine, la visibilità dell’intensa attività laboratoriale dei ragazzi acquisisce ulteriore spessore e qualità grazie ai mercatini natalizi, allestiti a “Villa Balli” e a “La Ginestra” con i manufatti realizzati con le loro stesse mani (sono aperti fino alle 16.00 di oggi).

“I nostri ragazzi – sottolineano il Sindaco, Alessio Falorni, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi - sono straordinari, e hanno realizzato anche quest’anno cose bellissime, il cui ricavato va a consolidare questo servizio, che è uno di quelli di cui dobbiamo davvero andare orgogliosi a Castelfiorentino. Avere a disposizione strutture moderne e di eccellenza come “Villa Balli” e “La Ginestra” rappresenta non solo il segno tangibile di un’attenzione costante ai temi sociali che da sempre contraddistingue la nostra comunità ma offre la misura del grado di civiltà raggiunto in queste nostre zone. Un patrimonio e una ricchezza da preservare e difendere, perché il mondo sia e soprattutto rimanga realmente “senza barriere”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino