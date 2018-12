Mary Poppins arriva al Teatro Politeama di Poggibonsi

Sarà un fine settimana all’insegna della magia quello al Teatro Politeama di Poggibonsi. In occasione dell’uscita del nuovo film “Il ritorno di Mary Poppins”, sabato 22 e domenica 23, a partire dalle 15.30, nel foyer saranno presenti il personaggio in costume di Mary Poppins, per allietare il pomeriggio di grandi e piccini, e un mercatino magico di Natale con gadget a tema. Alle 17.30, inoltre, in piazza Rosselli, Mary Poppins incontrerà Babbo Natale grazie alla collaborazione tra Fondazione Elsa e Associazione Via Maestra e Pro Loco Poggibonsi.

Il ritorno di Mary Poppins è un fantasy con un grande cast che vede protagonisti, tra gli altri, Emily Blunt, Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Dick Van Dyke Angela Lansbury. Il film è ambientato a Londra negli anni ‘30, ma Michael e Jane Banks ormai cresciuti. Nella casa della famiglia Banks ora vive Michael, adulto, e vedovo da un anno, con tre figli a cui badare: John, Annabel e Georgie. Per loro, ha rinunciato alla passione per la pittura, è entrato in banca, ed è alle prese con problemi economici. I tempi sono maturi perché Mary Poppins torni, calando dal cielo aggrappata al suo ombrello, per occuparsi della famiglia Banks.

Informazioni su orari e acquisto biglietti su www.politeama.info o per mail a biglietteria@politeama.info o telefonando al numero 0577-983067. Il Cinema Teatro Politeama Multisala si trova a Poggibonsi in Piazza Rosselli 6. Presso le casse del cinema è possibile anche acquistare biglietti e abbonamenti per cinema, teatro e concerti. Chiedendo la formula “A Natale stai con noi” verrà confezionato un pacchetto regalo.

