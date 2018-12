Natale a tavola, 90 euro la spesa per ogni fiorentino

Per la tavola di Natale i fiorentini spenderanno 90 euro a testa (di cui il 42% in prodotti artigianali) si preferiranno i prodotti locali e la cucina casalinga. Tra i dolci tipici, il panettone consolida il primato sul pandoro: il 64% delle persone lo preferisce, aumentando addirittura il gap rispetto allo scorso anno (58%), e sarà il tradizionale, con i canditi, il protagonista sulle tavole dei fiorentini.

Un ritorno alla tradizione e ai prodotti artigianali segnato anche dall’aumento al 20% sul totale delle produzioni, delle varianti con decorazioni artigianali, che vanno dalle stelle di zucchero fino ad interi presepi. E’ quanto emerso da un sondaggio fatto da Confartigianato Imprese Firenze sul territorio provinciale.

Per le feste si preferisce stare in casa, in famiglia, e nel carrello della spesa si metteranno prodotti tipici. E la scelta è varia, anche perché la Toscana è la seconda regione d’Italia, dopo la Campania, per prodotti agroalimentari tradizionali, caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo, censiti dal Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali: 461 prodotti.

Un indagine del centro studi Confartigianato rileva anche che a Firenze il 58,9% degli addetti nel settore dell’alimentazione lavorano in imprese a vocazione artigianale.

“Il ritorno sulle tavole dei prodotti artigianali è un segnale importante che valorizza il nostro settore - dichiara Federico Conti, presidente di Confartigianato Alimentazione Firenze -. Un panettone artigianale nasce dalla cura del lievito madre e dopo l’attesa di tre lievitazioni, il prezzo è ovviamente diverso rispetto a quello industriale, ma i fiorentini premiano la qualità. “

Fonte: Confartigianato Imprese Firenze

