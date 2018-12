Nelle scuole e nelle case di riposo per Natale, piantine donate per il Monte Serra

Tradizionale giro natalizio del Sindaco di Vicopisano Juri Taglioli, del Vicesindaco Matteo Ferrucci e della Giunta nelle scuole e nelle case di riposo del territorio comunale. Gli auguri, gli addobbi natalizi e i sorrisi dei bambini, la gioia dei nonni e delle nonne del Comune le canzoni di Natale, un piccolo dono da parte dell’Amministrazione: la piccola e approfondita guida alle bellezze del borgo e delle nostre frazioni realizzata e illustrata da Simona Morani, responsabile della Biblioteca Comunale e da Filippo Mori, l'archivista del Comune, appositamente per i piccoli turisti. E insieme al dono, da parte degli Amministratori, l’invito alla Festa di Befana e Befanotti, tradizione molto amata resa di nuovo attuale dal comitato Giovani in Vena, che si svolgerà a San Giovanni alla Vena il 5 gennaio alle 18.30 (su www.viconet.it tutte le informazioni). Per i nonni e le nonne invece tanta dolcezza con dolci natalizi da gustare nei giorni di festa.

"Classe dopo classe - dice il sindaco Juri Taglioli - abbiamo avuto una bella sorpresa dalla VA della primaria di Vicopisano: gli alunni e le alunne ci hanno donato una serie di piantine per il nostro Monte Pisano ferito. Ci hanno spiegato che sono rimasti molto colpiti dal grave incendio e di averne parlato a lungo con le maestre, i compagni, i genitori. Un gesto di consapevolezza e di solidarietà che ci ha commosso e per cui li ringraziamo ancora. Portando gli auguri, dai più piccoli dei nidi, ai più grandi e saggi, i nostri nonni volevamo come ogni anno portare, idealmente, gli auguri a tutta la comunità. Buon Natale".

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa

