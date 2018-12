Partiamo da qui, a Villamagna il progetto di salvaguardia di servizi e attività

Salvaguardia dei servizi e delle attività presenti nelle frazioni, dall'istruzione, all'anagrafe fino al sociale. E’ questo l’obiettivo del progetto sperimentale “Partiamo da qui” che interessa Villamagna e dal prossimo anno sarà esteso anche alle altre frazioni. «Un ringraziamento particolare va Dino Diciotti per avermi supportato e sopportato nella ricerca di tutti i dati di cui avevo bisogno – dichiara il vicesindaco di Volterra Riccardo Fedeli - .Questo piccolo progetto è indirizzato alla salvaguardia dei servizi e delle attività presenti in paese con agevolazioni per i nuovi residenti, per chi ha iscritto i bimbi alla prima asilo e alla prima elementare nella scuola del paese e a chi usufruisce del servizio di trasporto per la scuola con bonus da spendere nelle attività del paese stesso, dall'estetista alla parrucchiera ai negozi di alimentare fino alla farmacia e al negozio di abbigliamento. Bonus sono previsti anche per abbonamenti al cinema e a teatro con l’obiettivo di legare anche da un punto di vista culturale le frazioni al comune». Per accedere alle agevolazioni è possibile consultare il bando, in scadenza il 15 gennaio, consultabile sul sito del Comune e affissa nelle attività del paese.

Altra novità per Villamagna, oltre l’apertura della nuova attività di Estetista di Martina Leopoldi, l’arrivo di un nuovo bancomat della Cassa di Risparmio di Volterra che va a sostituire quello vecchio esistente.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

