In Piazza SS. Annunziata Mercato di Campagna Amica e maxi grigliata di “fiorentina”

Inizialmente previsto in Piazza San Lorenzo si sposta in Piazza SS Annunziata il Mercato Campagna Amica straordinario di Firenze previsto per la vigilia di Natale. L’affermarsi dei Mercati Campagna Amica, la rete dei farmer market nata grazie a Coldiretti, ha portato un’autentica rivoluzione nel panorama del commercio al dettaglio anche perché contribuisce a contrastare il fenomeno della riduzione dei servizi di prossimità e l’indebolimento della stessa sicurezza sociale dei centri urbani. Acquistare prodotti a chilometri zero è anche un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma anche un sostegno all’economia e all’occupazione locale.

Non poteva quindi mancare a Firenze una vigilia di Natale all’insegna della biodiversità con oltre 30 banchi di produttori agricoli che offrono le loro specialità in Piazza SS Annunziata Sabato 22 e domenica 23 dicembre nel cuore di Firenze dalle ore 10 alle 20, i cittadini potranno scegliere le loro Agri-strenne natalizie a Km Zero nel grande Mercato Campagna Amica targato Coldiretti.

E cosi nell’ultimo fine settimana prima di Natale i molti fiorentini alla caccia dei regali potranno assaggiare anche la a vera “fiorentina” offerta da Coldiretti, in collaborazione con la Cooperativa Agricola di Firenzuola, che si appresta a seguire l’iter per il riconoscimento di Patrimonio dell’Unesco. Un appuntamento da non perdere quindi sabato 22 e domenica 23 dicembre dalle 10 alle 20 in Piazza Piazza SS Annunziata. nel “cuore” di Firenze. Sabato 22 dalle 11.00 alle 12.00 inaugurazione con le autorità con la presenza del Sindaco Dario Nardella, dell’Assessore Cecilia Del Re e di Marco Remaschi Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana. Al tempo stesso la kermesse fiorentina vedrà fiorire la solidarietà perché il mercato degli agricoltori a chilometri zero si caratterizza anche per l’iniziativa “La Spesa sospesa” che offre la possibilità ai consumatori di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore dei più bisognosi, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. Il ricavato raccolto nel corso della due giorni fiorentina verrà devoluto alla Caritas di Firenze che offre solidarietà a chi chiede aiuto per il cibo da mangiare nelle mense dei poveri o con pacchi di auto alimentari.

Fonte: Coldiretti Toscana

