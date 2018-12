I progetti europei di ASEV al servizio delle strategie regionali per l'innovazione

Continuano le iniziative ed i percorsi di innovazione promossi da ASEV basati su un lavoro costante di partecipazione e collaborazione con la Regione nella costruzione di strategie efficaci per l’impiego dei fondi EU e nelle politiche di sviluppo del sistema imprenditoriale. Evidenza di ciò sono anche i numerosi progetti Europei che – non solo in ambito formazione – sono coordinati da ASEV e rappresentano preziose reti di collaborazione e scambio con altri paesi. In particolare, i progetti TANIA, finalizzato a indicare soluzioni tecnologiche innovative per la remediation ambientale ed NMP-REG per l’innovazione nel manifatturiero attraverso i materiali avanzati, finanziati nell’ambito del Programma Interreg Europe proseguono il loro percorso di iniziative tramite la programmazione di due importanti eventi entrambi programmati a Firenze tra Gennaio e Marzo.

A gennaio, nell’ambito del progetto TANIA, si terrà a Firenze presso la sede di Piazza Duomo della Regione Toscana in sala Pegaso un incontro con le rappresentanze della Regione francese dove si trovano le città di Metz, Nancy e Strasburgo e della Regione finlandese nel cui territorio si trova la città di Lahti, che hanno vissuto e risolto situazioni di riqualificazione ambientale simili ad esempio a quella che attualmente sta attraversando l’area ex Lucchini di Piombino, nel corso del quale verranno presentate le esperienze maturate in quei territori in materia di soluzioni innovative per la “remediation” ambientale allo scopo di pianificare una possibile futura collaborazione anche sul territorio toscano.

A Marzo 2019, invece, si terrà a Firenze presso l’Hotel Baglioni, un evento internazionale aperto al pubblico organizzato da ASEV insieme ad Arezzo Innovazione dal titolo “Industrial Modernisation and and Interregional Cooperation”. L’iniziativa, pianificata congiuntamente dai network Europei NMP-REG (di cui ASEV è capofila) e TRINNO (Business ecosystem for TRadition and INNOvation), è tesa a facilitare le politiche regionali di supporto all’innovazione in tema dei Nuovi Materiali. All’evento prenderanno parte come ospiti altre reti europee nell’ambito del programma Interreg Europe, un rappresentante della Commissione Europea e della Regione Toscana, oltre che importanti soggetti interessati al tema trattato dalla Conferenza.

Tutte le notizie di Empoli