Sasso dal cavalcavia dell'A1: la denuncia di un'automobilista. Si cercano i responsabili

Nella serata di ieri un uomo si è presentato presso i carabinieri di Signa per denunciare che ignoti avevano scagliato un sasso di circa 4 cm da un viadotto autostradale sul vetro della sua vettura. Il soggetto, residente nelle provincia di Firenze, ha spiegato che l’episodio si era verificato nel corso della mattinata di ieri, mentre si trovava sull’A1 direzione Roma, all’altezza di Scandicci. Il pericolosissimo gesto non ha avuto gravi conseguenze solo perché la vittima è riuscita a tenere il controllo della vettura. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del gesto.

