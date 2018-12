Sostegno all'editoria locale, Rossi annuncia un bando per oltre un milione di euro

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, annuncia l'imminente pubblicazione del bando (1 milione e mezzo di euro complessivamente) per il sostegno all'editoria locale, in particolare quella radiotelevisiva. L'Associazione Stampa Toscana, che da tempo è impegnata su questo fronte avendo sollecitato e partecipato a tavoli in Regione sul tema, ne prende atto con soddisfazione e si dichiara pronta a collaborare con l'amministrazione anche per rendere noti i successivi passaggi.

L'annuncio di Rossi è stato fatto attraverso Facebook, dove Enrico Rossi ha scritto: "Se non la pensi come me ti faccio chiudere. Vorrebbero un'informazione serva. C'è una pulsione totalitaria nel governo gialloverde che taglia i fondi all'editoria. Di Maio pure si vanta di mettere in difficoltà tante testate locali e giornali come Avvenire e il Manifesto. Noi invece, Regione Toscana, aiuteremo le testate locali con un milione e mezzo attraverso un bando pubblico che sarà attivato a gennaio".

Fonte: Associazione Stampa Toscana

Tutte le notizie di Firenze