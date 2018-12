Stella (FI): "Il sindaco Nardella contraddice se stesso"

"Uno dei principi della logica classica è il principio di non contraddizione. Un principio che Dario Nardella sta violando ripetutamente nelle ultime settimane. Il sindaco, infatti, da un lato chiede a Salvini 250 agenti delle forze dell'ordine in più da dislocare sul territorio, dall'altro dice che Firenze è una città sicura. Un giorno stanzia il fondo per aiutare i cittadini a blindare la casa, ma subito dopo ci tiene sempre a rasserenare i fiorentini sul fatto che a Firenze sicurezza e criminalità non sono un problema. E' evidente che sono due atteggiamenti che si contraddicono in modo palese e macroscopico". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore fiorentino di Forza Italia.

"Se Firenze è quella città sicura di cui Nardella si vanta - osserva Stella - che senso ha chiedere 250 agenti in più? Potrebbe spendere quei fondi per altri comparti. Se Firenze è così sicura, perché il sindaco istituisce un fondo cassa per aiutare le famiglie fiorentine a mettere porte e infissi blindati? Delle due, l'una: o Nardella non ha la percezione di quel che succede in città, o mente. Perché sa che la responsabilità di una città insicura è di chi la amministra. Comunque, sono problemi che i fiorentini dovranno affrontare ancora per poco, perché tra 6 mesi a Palazzo Vecchio ci sarà un sindaco di centrodestra".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze