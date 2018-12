Trombi lascia Palazzo Vecchio, subentra Alberici. Frs: "Non cambia la nostra linea"

"Un avvicendamento sugli scranni di Palazzo Vecchio che non cambierà la linea del nostro gruppo consiliare - affermano il capogruppo Tommaso Grassi, la Consigliera Donella Verdi, l'ex Consigliere Giacomo Trombi e la nuova Consigliera Adriana Alberici - nessun motivo politico, solo nuove occasioni professionali per l'ex Consigliere Trombi, che continuerà comunque a seguire i lavori consiliari e ad occuparsi della Città, insieme alle tante e ai tanti militanti e sostenitori che da anni supportano le attività di 'Firenze riparte a sinistra'."

"A Giacomo vanno i nostri migliori auguri per il nuovo impegno fuori da Palazzo Vecchio, e ad Adriana diamo il benvenuto, anche se per solo qualche mese, in Consiglio comunale. Ringraziamo il Consigliere Trombi per il lavoro e l'impegno costante di questi anni in Consiglio comunale e in Città." - affermano il capogruppo Grassi e la Consigliera Verdi.

"In un periodo che ci porterà alle prossime elezioni sarà importante continuare nel solco delle attività di questi anni e rilanciare le proposte alternative alle politiche di questa amministrazione e l'opposizione anche ai provvedimenti governativi, in salsa giallo-verde, lontani anni luce dalle promesse e dagli impegni elettorali, che stanno già mostrando gli effetti negativi, anche sul nostro territorio".

Tutte le notizie di Firenze